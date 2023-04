Business news: Meta avvia nuovi licenziamenti, tagliati circa 4 mila impieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha avviato un nuovo round di tagli al personale, nel quadro di un processo di ristrutturazione aziendale che porterà a circa 10 mila licenziamenti complessivi. In una comunicazione ai dipendenti ottenuta dal “Washington Post”, la società ha notificato il taglio di circa quattromila posizioni all’interno di diversi team di natura tecnica. La decisione sarebbe stata comunque anticipata il giorno prima dalla direttrice di Meta per le risorse umane, Lori Goler. Nello specifico, i tagli avrebbero interessato i team tecnici impiegati presso le piattaforme Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre alla divisione Reality Labs per la realtà aumentata e virtuale. (Was)