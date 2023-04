Giornata Terra: Arrigoni (Gse), promuovere transizione energetica per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Giornata mondiale della Terra è importante sottolineare il ruolo centrale del Gse, braccio operativo del governo, che persegue gli obiettivi di decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile attraverso la gestione di meccanismi di incentivazione per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, della mobilità sostenibile e per interventi di efficientamento energetico. La società attua anche diverse misure introdotte dal Pnrr per favorire l'allocazione delle risorse destinate ad accelerare la transizione energetica, come lo sviluppo del biometano, dei parchi agrisolari, dell'agrivoltaico, dei sistemi di teleriscaldamento, delle Comunità energetiche rinnovabili e delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Supporta, inoltre, le pubbliche amministrazioni centrali e locali e le imprese per l'attuazione delle proprie politiche energetiche. Inoltre, valuta gli investimenti incentivabili affiancandosi a cittadini, professionisti, imprese, enti locali per accelerare la transizione energetica del Paese". Lo ha dichiarato Paolo Arrigoni, presidente del Gse, intervenuto, in occasione della Giornata mondiale della Terra 2023, al talk dedicato alla mobilità del futuro, durante la maratona televisiva "OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon" dalla Nuvola di Fuksas a Roma. (Rin)