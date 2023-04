Ue: fonti stampa, possibile introduzione divieto transito per la Russia di diversi tipi di merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea starebbe valutando la possibilità di porre un divieto per il transito di molte categorie di merci attraverso la Russia. Lo riferisce l'emittente "Bloomberg", secondo cui tale divieto farebbe parte di un nuovo pacchetto di sanzioni in preparazione da parte della Commissione europea, l'undicesimo. Il divieto di transito attraverso il territorio della Federazione Russa si estenderebbe a numerose tecnologie e altri beni, compresi diversi tipi di veicoli, secondo fonti che hanno familiarità con le proposte. Mosca è stata finora in grado di aggirare le restrizioni su diverse tecnologie sanzionate. I dati commerciali precedentemente riportati da "Bloomberg" suggeriscono che chip avanzati e circuiti integrati realizzati nell'Ue e in altre nazioni alleate vengono spediti in Russia attraverso Paesi terzi, tra cui Turchia, Emirati Arabi Uniti e Kazakhstan. (Res)