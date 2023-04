Germania: ministero Esteri risponde a Mosca, colloqui su riduzione personale rispettive ambasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Germania ha risposto alle accuse lanciate da quello russo in merito all'espulsione di diplomatici da Berlino. La diplomazia tedesca ha reso noto che tra le due capitali nelle ultime settimane vi sono stati contatti circa le rispettive missioni, con l'obiettivo di ridurre la presenza di funzionari dell'intelligence russa in Germania. "La partenza odierna di parte dello staff dell'ambasciata russa è dovuta a questo" ha detto un funzionario di Berlino, senza specificare quanti diplomatici russi abbiano lasciato il Paese. Mosca, attraverso la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha annunciato l'espulsione di oltre 20 diplomatici tedeschi "come misura reciproca". "Respingiamo la dichiarazione della portavoce del ministero degli Esteri russo. Nelle scorse settimane, infatti, il governo federale ha tenuto colloqui con la parte russa sulla presenza presso le rispettive rappresentanze diplomatiche all'estero, con l'obiettivo di ridurre la presenza dell'intelligence russa in Germania. La partenza del personale dell'ambasciata russa oggi è legata a questo", ha comunicato la diplomazia di Berlino. (segue) (Geb)