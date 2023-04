© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano per l’evacuazione di circa 200 civili italiani dal Sudan è pronto a partire. L’evacuazione avverrà attraverso il punto di raccolta a Gibuti. Anche Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina evacueranno i loro diplomatici e cittadini dal Sudan, come ha fatto sapere oggi l'esercito sudanese in una dichiarazione. Stati Uniti e Francia hanno basi a Gibuti, nel Corno d’Africa. (Res)