Migranti: Fratoianni (Avs), nuova denuncia Onu su torture in Libia, si rispetti diritto internazionale

- "Alcune associazioni umanitarie e Ong tedesche hanno avviato una controversia giudiziaria con il governo italiano, denunciato presso il tribunale di Roma, per il decreto che impone lo sbarco dei naufraghi salvati in porti del Centro e Nord Italia, obbligando esseri umani in condizioni di difficoltà a ulteriori sacrifici, e che non rispetta il diritto internazionale. Vedendo quanto succede normalmente, con assetti navali militari che sbarcano tranquillamente ad Augusta o a Catania come ha fatto una nave di Frontex, non si può che dare ragione alle Ong di fronte a queste decisioni assurde e inutilmente feroci. Qualcuno dovrà spiegarci in Parlamento la ratio di queste scelte, evidentemente punitive nei confronti delle Ong". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "A tutto questo si aggiunge il nuovo rapporto della Missione Onu in Libia al Consiglio di Sicurezza, come scrive oggi il quotidiano dei vescovi italiani, che denuncia nuovi orribili casi di violenze e torture contro i migranti, uomini donne e bambini. Un orrore tollerato anche dalle autorità politiche ed istituzionali del nostro Paese. Una cosa deve essere chiara allora - conclude Fratoianni - poiché le responsabilità morali e penali sia nell'uno che nell'altro caso dovranno e verranno alla fine individuate e riconosciute, i politici e gli esponenti delle istituzioni che continueranno a permettere tali abusi sono ancora in tempo ad impedire queste continue violazioni della legalità e dell'umanità. Lo facciano", conclude. (Rin)