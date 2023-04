Rieti: soccorso arrampicatore caduto e ferito in zona impervia a Configni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, insieme ad una squadra Saf mobilitata dal comando provinciale di Rieti e a personale 118, sono intervenuti questa mattina nel territorio del comune di Configni per un’operazione di soccorso a persona in sito montano impervio. Un uomo, infatti, nel corso di un’arrampicata libera lungo la parete rocciosa della falesia alle pendici orientali del monte Cosce, è caduto riportando lesioni e fratture. I vigili del fuoco utilizzando tecniche Saf, una volta geolocalizzato e raggiunto lo scalatore, hanno provveduto al trasporto della vittima a valle, presso il campo sportivo comunale, sito sicuro e idoneo all’atterraggio dell’elicottero Pegaso che ha successivamente operato il trasferimento dell’uomo in ospedale dopo essere stato stabilizzato a terra dagli operatori del 118. Sul posto anche i carabinieri del comando stazione territoriale e i tecnici del Sasu (Soccorso alpino speleologico Umbria). (Rer)