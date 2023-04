Puglia: Salvini, Emiliano non si arrenda a sinistra, aiutare donne che scelgono di partorire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Sostenere le donne che decidono di non abortire e quindi aiutare la vita di bambine e bambini è cosa buona e giusta. Come fa la sinistra a fare polemica anche su questo? Che la regione Puglia di Emiliano non si arrenda e prosegua su questa strada di inclusione, sostegno e generosità. Evviva la vita". Così Matteo Salvini, commenta le polemiche per la delibera della regione Puglia guidata da Michele Emiliano che prevede sostegno economico per le donne che decidono di non abortire. (Rin)