Scuola: Valditara, deve tornare serenità, personalizzazione insegnamento va in questo senso

- "Nella scuola deve tornare la serenità e in questo senso va la rivoluzione della personalizzazione dell’insegnamento, con il docente tutor che sarà formato in modo particolare sotto il profilo psico-pedagogico". Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, a margine della sua visita odierna al Salone del Mobile di Milano. "Il tutor - ha proseguito - si occuperà dei singoli ragazzi e di coordinare con gli altri colleghi la personalizzazione della formazione, quindi anche di quei ragazzi che hanno bisogno di recuperare perché magari sono più indietro nel processo formativo o di quelli che si annoiano perché sono molto avanti. La mia idea è quella di una scuola che valorizzi i talenti di ciascuno: questa è la scuola del merito, non una scuola elitaria, non una scuola aristocratica dei migliori ma una scuola che valorizzi i talenti di ciascuno e che personalizzi sempre più la formazione e in cui ci si faccia carico dei problemi e anche del disagio di ogni ragazzo". (segue) (Rem)