Governo: Fratoianni (Avs), subito battaglie comuni con M5s e Pd, destra porta Italia indietro

- "Di fronte ad una destra e al suo governo che sui temi fondamentali , dai diritti sociali ai diritti civili e perfino sull'assetto democratico ed istituzionale, porta drammaticamente indietro il Paese, è sempre più urgente che si creino le condizioni per una piattaforma comune delle opposizioni". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra intervenendo a Roma all'Assemblea nazionale della Rete dei Numeri Pari. "L'Agenda sociale contro le diseguaglianze e le povertà che oltre 700 associazioni hanno proposto in questi mesi a noi, al Pd, al M5s può essere la base di partenza. Contro la secessione dei ricchi fra Nord e Sud del Paese, un salario minimo, un reddito di cittadinanza possono essere le battaglie che ci possono vedere uniti da subito in Parlamento e sui territori insieme a queste realtà sociali. Non c'è tempo da perdere", conclude. (Rin)