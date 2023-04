Agroalimentare: Romani, necessario valorizzare eccellenze Lombarde anche con provvedimenti normativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo necessario che si valorizzino le eccellenze alimentari lombarde e, in questo caso brianzole, anche intervenendo con specifici provvedimenti normativi che tutelino e promuovano prodotti alimentari naturali, preservando noi tutti dal rischio di vedere sulle tavole cibo sintetico o altri prodotti che nulla hanno a che fare con le tradizioni alimentari italiane". Cosi il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che ha partecipato oggi a Mezzago (Mb) all’inaugurazione della Sagra dell’asparago rosa, un prodotto unico e particolarmente pregiato coltivato da oltre un secolo nel comune brianzolo. “L’utilizzo della denominazione De.Co., una vera e propria dichiarazione anagrafica dell’origine del prodotto, va incoraggiata e rafforzata - ha concluso Romani -. Oggi, infatti, il prezioso lavoro svolto dalla Proloco e dal Sindaco Massimiliano Rivabeni assicura visibilità all’opera dei piccoli produttori del territorio comunale e ai loro straordinari prodotti, garantendo i consumatori rispetto alla tipicità, alla provenienza e al rispetto delle norme contenute nel disciplinare per la coltivazione e nel protocollo di produzione e commercializzazione". (Com)