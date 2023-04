Business news: Apple annuncia nuovo conto di risparmio con rendimento annuale del 4,15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha annunciato la possibilità di sottoscrivere un conto di risparmio collegato ad Apple Card, la carta di credito per IPhone realizzata con Goldman Sachs, con un tasso di rendimento annuale pari al 4,15 per cento. In una nota pubblicata sul blog della società, il colosso con sede a Cupertino, in California, ha precisato che gli utenti Apple potranno creare un profilo utilizzando direttamente la funzione Wallet del proprio smartphone, e che il conto non ha requisiti minimi in termini di deposito o saldo corrente. Sul conto di risparmio, inoltre, confluiranno tuti i rendimenti derivanti da Daily Cash, la funzione di Apple Card che offre la possibilità di avere indietro fino al tre per cento per ogni acquisto effettuato utilizzando la carta. (Was)