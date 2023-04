Business news: Indonesia, Merdeka Battery Materials debutta in Borsa con un premio del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società indonesiana Merdeka Battery Materials, che estrae e lavora nickel, ha raccolto 8.750 miliardi di rupie (oltre 591 milioni di dollari) nell’offerta pubblica iniziale (Ipo) odierna, con un aumento fino al 20 per cento del prezzo di quotazione alla Borsa dell’Indonesia, compreso nella fascia tra 780 e 795 rupie: Merdeka ha aperto a 805 rupie ed è salita fino a 955 per poi stabilizzarsi a 935. Per il Paese del Sud-est asiatico si tratta della terza operazione in termini di valore di quest’anno, dopo il debutto sul mercato di Harita Nickel e Pertamina Geothermal Energy. L’elemento chimico, di cui l’Indonesia detiene le più grandi riserve mondiali, fa parte della catena di fornitura dei veicoli elettrici, industria sul cui sviluppo il governo di Giacarta sta puntando molto. A breve si attendono i collocamenti di Pertamina Hulu Energi, altra società che fa capo alla compagnia elettrica Pertamina, e del produttore di fertilizzanti Pupuk Kalimantan Timur, che potrebbero raccogliere rispettivamente due miliardi di dollari e 500 milioni di dollari. (Fim)