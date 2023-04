Ucraina: Lula, trovare soluzione alternativa alla guerra attraverso "costruzione della pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando oggi a Lisbona, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato di non voler "accontentare nessuno" con le sue opinioni sull'invasione russa dell'Ucraina. Lula ha affermato che il suo obiettivo è "costruire un modo per portare entrambi (Russia e Ucraina) al tavolo" negoziale . "Voglio trovare una terza alternativa (per risolvere il conflitto), che è la costruzione della pace", ha detto in conferenza stampa. Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa, che ha accompagnato Lula in conferenza stampa, ha detto che la posizione di Lisbona e Brasilia sulla guerra "è differente". (Spm)