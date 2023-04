Migranti: Candiani (Lega), gravi minacce di Casarini a Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono parole gravissime e indegne quelle di Luca Casarini di Mediterranea, che invoca il 'giudizio universale' contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo 'la prossima volta non basteranno i manganelli a difenderlo'. Un altro paladino della sinistra da salotto, finta anima buona a processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alias tratta di esseri umani. Non ci lasciamo intimidire da questi soggetti, solidarietà al Ministro Piantedosi". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Stefano Candiani. (Com)