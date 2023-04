Lettonia: ministero Esteri convoca incaricato d'affari cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Lettonia ha convocato per lunedì mattina l'incaricato d'affari cinese a Riga, in coordinamento con Lituania ed Estonia. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri lettone, Edgars Rinkevics, dopo le dichiarazioni dell'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, secondo cui le ex nazioni sovietiche "non hanno alcuno status nel diritto internazionale". "Tenendo conto delle inaccettabili dichiarazioni dell'ambasciatore cinese in Francia in merito al diritto internazionale e alla sovranità nazionale, lunedì il ministero degli Affari esteri della Lettonia ha convocato l'incaricato d'affari autorizzato dell'ambasciata cinese a Riga per fornire spiegazioni. Questa fase è coordinata con la Lituania e l'Estonia". (Sts)