Pnrr: Bonelli (Avs), non spendono fondi ma sperperano per i capricci Salvini su Ponte Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incapacità del governo di gestire e spendere i fondi del Pnrr certifica l'inadeguatezza di questa maggioranza. Sono pronti a rinunciare ai fondi europei, di cui una parte a fondo perduto, perché non sono in grado di poterli spendere. Ma sono pronti a utilizzare i soldi dei contribuenti italiani per finanziare le opere più dannose inutili e pericolose, come il Ponte sullo Stretto di Messina, che Salvini dice di voler realizzare. Tra l'altro, tra i fondi europei sono previsti solo 2,9 miliardi euro in 10 anni contro le perdite di acqua potabile ma in 10 anni pagheremo 40 miliardi di euro di danni se non interverremo urgentemente. Questo governo ha giocato con i fondi del Pnrr spostando la cabina di regia dal ministero dell'Economia e Tesoro per portarla a quello amministrato da Fitto, ministro per gli Affari europei, e questa è la conseguenza: un disastro totale". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)