Pnrr: Marcheschi (Fd'I), su stadio Firenze figuraccia Nardella & Co

- "Dopo settimane di polemiche sterili e di attacchi da parte della sinistra al governo contro Fitto e Meloni, a detta loro responsabili di chissà quali colpe per la perdita dei fondi Pnrr, oggi i primi fondi a saltare sono quelli per lo stadio di Firenze. Di fatto oggi si sancisce quello che un po' tutti sapevamo: cioè che il progetto era frutto di una forzatura. Da Fiorentino certo dispiace, ma da politico non posso nascondere che abbiamo sempre avuto ragionevoli dubbi sul progetto Stadio con i soldi dell'Europa. Nonostante ciò a livello nazionale, come per tutti gli altri progetti impostati dal governo precedente, abbiamo fatto di tutto per difendere i finanziamenti del Pnrr. Una cosa è certa: l'Italia con questa figuraccia rischia seriamente di perdere i 55 milioni, figuraccia e danno che non sono certo da imputare al governo Meloni. Nardella&Co facciano i mea culpa necessari". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi.(Rin)