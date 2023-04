Germania: sciopero sindacato Verdi lunedì all'aeroporto di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato tedesco Verdi ha indetto uno sciopero del personale di sicurezza aerea all'aeroporto di Berlino per la giornata di lunedì, nell'ambito della disputa salariale in corso. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 3:30 ora locale di lunedì e terminare a mezzanotte, secondo il sindacato. L'azione pianificata fa seguito agli scioperi in altri quattro aeroporti tedeschi, quelli di Duesseldorf, Amburgo, Colonia-Bonn e Stoccarda, nelle giornate di giovedì e venerdì, quando più di 700 partenze sono state cancellate. Il sindacato ha negoziato con l'associazione per la sicurezza aerea Bdls per spingere per aumenti salariali per i turni notturni, nei fine settimana e nei giorni festivi. (Geb)