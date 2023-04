Sanità: Sereni (Pd), bene contraccezione gratuita per donne di ogni età, passo avanti Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- "Una notizia positiva è arrivata dal Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che nella seduta di ieri ha approvato la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la cosiddetta Prep. Ma, nella giornata in cui si celebra la salute della donna, è da salutare con molto favore che i tecnici dell'ente regolatorio abbiano dato via libera anche alla decisione di rendere gratuita la contraccezione orale, per le donne di tutte le fasce d'età, come già accade per le giovani sotto i 25 anni in alcune Regioni italiane. Se il Cda dell'Aifa nei prossimi giorni confermerà queste decisioni potremo dire che l'Italia fa un passo avanti importante per la tutela della salute riproduttiva delle donne e la maternità responsabile e per la prevenzione Hiv, temi sui quali il Pd e il centrosinistra hanno lavorato molto negli ultimi anni". Lo dichiara Marina Sereni, responsabile Salute e sanità della segreteria nazionale Pd. (Rin)