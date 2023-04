Rieti: Marotta (Avs), presentata interrogazione su raddoppio peschiera, serve confronto con comunità locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, "si chiede - dice ancora Marotta - in una logica di recepimento delle istanze territoriali, da tempo preoccupate per le conseguenze dell'opera, anche di valutare se non sia utile chiedere al Commissario straordinario per il 'Sistema idrico Peschiera' e alla commissione tecnica Pnrr-Pniec presso il Mite di sospendere i procedimenti di Via in corso e di avviare un vero e proprio dibattito pubblico sul progetto. È necessario dare ascolto alle comunità locali che, come dimostrato dai referendum sui beni comuni, hanno percepito l'importanza di considerare l'acqua come un bene strategico, in considerazione dei cambiamenti climatici e delle continue richieste di stato di calamità naturale dovute a una siccità non più solo stagionale. Mi auguro che la Regione Lazio si attivi immediatamente, rispondendo non agli interessi economici, piuttosto alla necessaria attenzione nella gestione di questa risorsa che è e deve rimanere pubblica offrendo valide risposte a tutti quei cittadini impegnati nella tutela dell'ecosistema territoriale". (Com)