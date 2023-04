Ambiente: assessore Lazio, lavoriamo per distribuzione omogenea di impianti per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite del Villaggio per la Terra a Villa Borghese per il convegno “L’eolico in mare” organizzato da Anev, l’assessore all’ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo ha illustrato le sue prime azioni in tema di rinnovabili. “La transizione energetica - ha detto Palazzo in una nota - è una questione che la giunta guidata dal Presidente Rocca considera assolutamente centrale. Sono già al lavoro con i nostri uffici per predisporre una delibera di indirizzo che stabilisca criteri chiari in tema di salvaguardia del patrimonio territoriale. Non possiamo infatti dimenticare che ci sono aree della nostra Regione, penso in particolare alla provincia di Latina da cui provengo e che ben conosco, con una ricchezza paesaggistica, storica e agricola che va tutelata. Stiamo inoltre stabilendo una migliore ripartizione della presenza di impianti per le rinnovabili”, ha proseguito l’assessore. “Sono convinta che si possa andare avanti con la transizione energetica senza deturpare i nostri bellissimi paesaggi, patrimonio di inestimabile valore che intendiamo salvaguardare”, ha concluso l’assessore Palazzo. (Com)