25 aprile: Silvestri (M5s), revisionismo storico maggioranza per coprire fallimenti e incompetenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si avvicina la giornata del 25 aprile ed è ormai scontato attendersi l'ennesima dichiarazione revisionista da parte di qualche esponente della maggioranza. Oltre all'evidente difficoltà di questa destra nel fare i conti con il proprio passato, c'è però un chiaro disegno dietro queste stupidaggini che ormai periodicamente vengono dette: distrarre l'opinione pubblica e i media dai totali fallimenti economici, sociali e ambientali di questo governo. Lo schema è semplice e rodato. E ormai sempre uguale. Ma noi non ci caschiamo e non abboccheremmo ai loro tranelli, li terremo inchiodati sulle loro incapacità e inadeguatezze. Per quel che ci riguarda festeggeremo il 25 aprile con lo stesso amore di sempre e non lasceremo che venga macchiato dall'ennesima dichiarazione annunciata e mirata a storpiare la verità. La stessa determinazione di questa giornata la metteremo ogni giorno per contrastare chi, non solo non si riconosce appieno nei valori del 25 aprile, ma calpesta ogni giorno i diritti e i bisogni di cittadini e famiglie". Lo scrive su Facebook Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. (Rin)