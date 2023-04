Giornata Terra: Pedica (+Eu), serve vera rivoluzione verde, a Roma c'è molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'Earth day, la giornata mondiale della terra, arriva a coinvolgere piu' di un miliardo di persone in 192 Paesi, ma come si vede, a partire da Roma, c'è molto lavoro da fare per salvare il nostro pianeta. Finora sono state fatte solo tante belle parole". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica segretario regionale di Più Europa. "Bisogna agire in modo deciso e immediato - sottolinea - Nel 2023 le occasioni non mancheranno per parlarne di più. Mi auguro che seguano anche i fatti. C'è poi quello che può fare ciascuno di noi nel suo piccolo, come individuo e come comunità. Da ambientalista convinto mi auguro che i grandi della terra mantengano le promesse fino ad oggi fatte". (Com)