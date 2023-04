Ue: Zanella (Avs) contro stadio Bosco di Venezia schiacciante vittoria di nostre ragioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria schiacciante delle nostre ragioni contro quelle speculative dei poteri interessati alla costruzione di una città dello sport praticamente in Laguna". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, commentando l’annuncio del ministro Fitto del rifiuto della Commissione europea di finanziare, tra gli altri, anche il progetto di costruzione di uno stadio "in una area estremamente delicata e di fragile equilibrio. Il cosiddetto Bosco dello Sport è un progetto che interessa chi vuole fare affari a scapito della tenuta del nostro territorio. Ringrazio il commissario Gentiloni al quale ci siamo rivolti spiegando le motivazioni con le quali chiedevamo di respingere il progetto: il pericolo non è scampato, vigileremo perché non sia portato avanti in altro modo", aggiunge Zanella. (Rin)