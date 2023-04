Venezia: Scarpa (Pd), rischia di perdere fondi Pnrr, Brugnaro apra al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fitto ha appena annunciato che gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr. Sarà grave se Venezia perderà 93 milioni di euro del Pnrr: dopo questa autentica 'doccia gelata' la Giunta dismetta subito il suo atteggiamento di chiusura che ci ha portato a questa grave situazione e si apra immediatamente al confronto con tutte le forze politiche per il bene della città. Il Pd ha formulato proposte molto serie per non far perdere alla città di Venezia una cifra enorme e che era stata allocata su un progetto che, anche a detta del governo, è sbagliato. I soldi del Pnrr sono stati investiti per combattere le ingiustizie sociali e per mettere tutto il Paese al pari dopo la pandemia: usiamoli quindi per la rigenerazione urbana, per le politiche di transizione ecologica e in favore dell'ambiente, per un piano di politiche abitative pubbliche, per i giovani e per dare loro opportunità future. Se Brugnaro persevererà su idee scorrette a rimetterne sarà la città, ci sia quindi l'umiltà di lavorare a scelte più assennate". Lo afferma Rachele Scarpa, deputata veneta del Partito democratico. (Rin)