Imprese: Gasparri (FI), fare chiarezza su presunto conflitto interessi Di Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A Nova il mio apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni con impegno, serietà, professionalità e quantità e qualità delle notizie" Franco Frattini

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- "Va fatta immediatamente chiarezza su un noto polemista e moralista che risponde al nome di Manlio Di Stefano, uomo di punta del movimento grillino, che, secondo alcune notizie di stampa, apparirebbe in un palese conflitto di interessi. Ho quindi deciso di presentare una interrogazione per sapere se le notizie che circolano corrispondano al vero o meno perché, se fossero vere, ci troveremmo di fronte a un clamoroso caso del quale parlerò nelle prossime ore anche nell'aula del Senato. La questione, infatti, non può rimanere sotto silenzio. Ho chiesto quindi con la mia interrogazione se è vero che Di Stefano avrebbe assunto l'incarico di senior advisor della Axiom Space, colosso dell'industria aerospaziale che ha sede nel Texas, in particolare nella città di Houston. Questo eventuale incarico, di un'ex esponente di governo cessato dalla sua funzione il 21 ottobre del 2022, sarebbe infatti stato assunto in violazione delle norme vigenti, la cosiddetta legge Frattini, che impone un intervallo di dodici mesi dalla cessazione degli incarichi di governo prima di assumere, anche a titolo gratuito, incarichi in materie connesse con la carica di governo svolta. La cosa sarebbe ancora più grave in considerazione del fatto che il 3 maggio del 2022, durante una missione negli Stati Uniti, nella sua qualità di sottosegretario agli Esteri, Di Stefano si sarebbe recato in visita proprio alla sede di Axiom Space, e che l'azienda avrebbe ricevuto un supporto italiano per un grande progetto teso alla costruzione della prima stazione spaziale orbitante commerciale della storia, con il contributo di Thales Alenia Space". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).(Rin)