- La Russia sta procedendo con l'espulsione di 20 diplomatici tedeschi. Lo ha detto sabato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La mossa di Mosca arriva in risposta a quanto deciso dalle autorità di Berlino in merito all'espulsione di funzionari delle missioni diplomatiche russe in Germania. (Rum)