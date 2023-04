G7: ministri Agricoltura discutono di sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell’Agricoltura del G7 si sono incontrati oggi a Miyazaki, nel sud-ovest del Giappone, per discutere di come garantire forniture alimentari stabili mentre la guerra in Ucraina minaccia la sicurezza alimentare globale. “Mentre l'offerta e la domanda di cibo cambiano drasticamente in tutto il mondo, le politiche agricole in ogni Paese sono a un punto di svolta storico", ha detto il ministro dell'Agricoltura giapponese Tetsuro Nomura all'apertura della riunione. Secondo il ministero dell’Agricoltura del Giappone i colloqui si concentreranno sul rafforzamento della produttività agricola per aumentare la produzione in modo sostenibile dal punto di vista ambientale. (Git)