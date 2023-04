Regno Unito: Sunak presiede riunione comitato emergenze su situazione in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha presieduto a una riunione del comitato di risposta alle emergenze del governo per discutere la situazione in Sudan, con il ministro della Difesa Ben Wallace tra i presenti. "Riconosciamo che la situazione è estremamente preoccupante per i cittadini britannici bloccati dai combattimenti in Sudan", ha detto un portavoce del governo. "Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i cittadini britannici e il personale diplomatico a Khartoum, e il ministero della Difesa sta lavorando con il ministero degli Esteri per prepararsi a una serie di contingenze", ha aggiunto. In precedenza è emerso come il Regno Unito abbia preparato truppe e aerei in una base all'estero nel caso in cui si renda necessario evacuare il personale dell'ambasciata e i cittadini britannici dal Sudan. (Rel)