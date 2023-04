M5s: inaugurata a Taranto prima sede provinciale Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina a Taranto l'inaugurazione della prima sede provinciale in Puglia del Movimento cinque stelle. La struttura, in via Mazzini 147, sarà - informa una nota M5s - il nuovo punto di riferimento per la provincia di Taranto e aprirà le porte agli attivisti, gli iscritti, i rappresentanti locali e soprattutto ai cittadini. "Il Movimento inizia la fase dell'organizzazione territoriale dopo la nomina dei coordinatori regionali e provinciali", ha detto Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento cinque stelle, durante l'inaugurazione in cui erano presenti i rappresentanti delle istituzioni locali del Movimento. "Abbiamo voluto creare la casa dei cittadini di Taranto per favorire la loro partecipazione attiva e fornire soluzioni ai problemi del territorio. Presto completeremo la costituzione dei gruppi territoriali e apriremo altre sedi in Puglia e nel resto d'Italia. In questo modo il M5S inizia quel radicamento sui territori tanto atteso per favorire la vicinanza e il confronto. Occorre - conclude Turco - che la gente si riappropri della politica e dei temi comuni". Soddisfazione espressa anche da Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5s, per il quale "la nuova sede rappresenta un nuovo importante tassello nella riorganizzazione del M5s, e un prezioso punto di incontro non solo per i nostri iscritti e attivisti ma anche per i cittadini che vogliono avvicinarsi al Movimento, portare le loro istanze ed essere ascoltati. È nostro obiettivo essere sempre più radicati nei territori. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi abbiamo intenzione di aprire almeno una sede in ogni capoluogo di Provincia". (Com)