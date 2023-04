Salone Mobile: visita a sorpresa del ministro Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è stato in visita privata al Salone del Mobile, ora al suo penultimo giorno di svolgimento. Il ministro è arrivato nel primo pomeriggio e si è trattenuto per circa un’ora, nonostante la sua presenza, inizialmente prevista per venerdì ma poi disdetta, non fosse oggi annunciata alla stampa. Ha visitato alcuni stand insieme al presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin e alla presidente del Salone del Mobile, Maria Porro. (Rem)