Turismo: assessore Roma, verso il tutto esaurito per ponte dal 25 Aprile al Primo Maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri dell’Ente bilaterale del turismo sono la conferma dell'andamento del turismo a Roma: anche per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio le strutture alberghiere ed extra alberghiere sono vicine al tutto esaurito. Non siamo più davanti a dei picchi occasionali ma è una crescita strutturale frutto di una strategia precisa. Di fatto è un'ottima notizia per l’economia e per il lavoro della nostra città. Il turismo della Capitale non risponde più a logiche casuali o stagionali ma è il frutto di una serie di azioni che stiamo mettendo in campo ormai da tempo: destagionalizzazione dei flussi, grandi eventi, nuova comunicazione della città sui mercati internazionali, accordi con i principali tour operator, nuovi alberghi e a breve una nuova segnaletica intelligente in città. Roma è oggettivamente più appetibile, più moderna e più dinamica. Questo va a vantaggio sia dell'economia sia delle opportunità di occupazione in città". Lo afferma l’assessore a Turismo, Grandi eventi, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. (Com)