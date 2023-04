Cipro: presidente Christodoulides intende rilanciare colloqui su riunificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, intende rilanciare i colloqui di riunificazione dell'isola a seguito delle elezioni presidenziali in Turchia, chiedendo all'Ue di svolgere un ruolo più attivo in questo processo. In un'intervista al portale "Politico", Christodoulides ha sottolineato come "l'orizzonte temporale sono le elezioni in Turchia" del 14 maggio. Christodoulides ha osservato come la Turchia stia compiendo passi verso un riavvicinamento con l'Occidente e altri Paesi della regione dopo i devastanti terremoti di febbraio e auspica che questi legami migliorati possano durare a lungo, gettando le basi per la diplomazia sulla questione Cipro. “Tutto dipende da come agirà la Turchia dopo le elezioni. Perché ora c'è un cambiamento di atteggiamento, è a causa delle elezioni o vedono davvero le cose in modo diverso a causa di fattori interni? Se ci sarà una vera volontà, ne faremo buon uso”, ha evidenziato Christodoulides. “L'atteggiamento e l'approccio della Turchia nel tempo al problema di Cipro non è stato influenzato dai cambi di governo nel Paese. Vogliamo che la Turchia abbia un governo stabile in modo che ci sia stabilità nella regione”, ha spiegato il leader cipriota, chiedendo che l'Ue "ci aiuti a superare la situazione di stallo e riprendere i colloqui". “Credo che solo l'Ue abbia le 'carote', gli incentivi, che possono portare a questo. Per questo chiediamo che la Commissione Ue assuma un ruolo centrale”, ha detto.(Gra)