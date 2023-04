25 Aprile: Smeriglio (Pd), senatori escano dall'aula quando presiede La Russa, aderiamo appello Manifesto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo il contenuto dell'appello: "La Russa è un cattivo scolaro. La Costituzione è essa stessa la Resistenza, come ha spiegato bene uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei. Nel nostro Paese la Resistenza è l'evento di popolo più importante del Novecento, a cui hanno partecipato tutti gli italiani: comunisti, socialisti, azionisti, repubblicani, liberali, cattolici, monarchici. Tutti, tranne i fascisti. Dunque, la Resistenza è già memoria condivisa tra le culture politiche che hanno combattuto la dittatura e difeso in questi ottanta anni la democrazia italiana. Sarebbe importante un'iniziativa forte da parte membri del Senato contro le prese di posizione di Ignazio La Russa, ormai sempre più insostenibili. L'iniziativa più efficace sarebbe lasciare l'aula ogni volta che sarà lui a presiederla, finché non avrà finito di svilire le nostre istituzioni repubblicane e non avrà sciolto il nodo se stare dalla parte della democrazia o della dittatura. Ovvero dell'antifascismo o del fascismo". (Com)