Rieti: Marotta (Avs), presentata interrogazione su raddoppio peschiera, serve confronto con comunità locali

- Nella convinzione che il progetto per il raddoppio del Sistema Acquedottistico Peschiera-Le Capore, pur rispondendo ai principi della solidarietà idrica tra comunità locali, "comporterà non solo un aumento di portata della struttura, ma anche una riduzione delle acque dei fiumi Peschiera e Velino, ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta con quali mezzi la Regione intenda assicurare le condizioni vitali dei fiumi Peschiera e Velino". Così in una nota il capogruppo alla Regione Lazio di AVS Claudio Marotta. "Sarebbe utile, proprio alla luce dei nuovi progetti, avviare una pianificazione partecipata con obiettivi di riduzione delle perdite ed avviare anche l'iter per la revisione della Convenzione con Acea. Questo comporterebbe - si legge ancora - un conseguente maggiore controllo pubblico sulla gestione dell'acqua". (segue) (Com)