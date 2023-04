Migranti: Borghi (Lega), Casarini minaccia Piantedosi, ma quello a processo è lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luca Casarini ha pensato bene di minacciare nemmeno troppo velatamente il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi sostenendo che 'la prossima volta non basteranno i manganelli a difenderlo'. Non soddisfatto di queste parole irresponsabili, arriva a invocare niente di meno che il 'giudizio universale' per il titolare del Viminale. Però, nell'attesa, è Casarini quello finito a giudizio a Ragusa. Infatti, è a processo per 'favoreggiamento dell'immigrazione clandestina'. Si tratta di un reato molto grave commesso da chi ha a che fare con il traffico di esseri umani, un fenomeno contro cui il governo metterà in campo ogni azione senza lasciarsi intimidire da improbabili personaggi come Casarini". Lo afferma in una nota il senatore della Lega, Claudio Borghi. (Com)