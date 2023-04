Romania: cinque terremoti registrati sabato nei distretti di Gorj e Vrancea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque terremoti di magnitudo compresa tra 2.3 e 3.4 si sono verificati sabato in Romania, quattro nella contea di Gorj, nel sud del Paese, e uno nel distretto di Vrancea, secondo le informazioni pubblicate dall'Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo della fisica terrestre (Incdpf). Nella contea di Gorj si sono verificati quattro terremoti superficiali in un intervallo di circa quattro ore, il più grande con una magnitudo di 3.4 sulla scala Richter. Gli altri tre terremoti a Gorj hanno avuto magnitudo di 2.3, 2.7 e 2.8 sulla scala Richter, ha detto l'agenzia "Agerpres".(Rob)