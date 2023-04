Giornata Terra: Gualtieri, Roma impegnata per sostenibilità e salvaguardia ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata Mondiale della Terra, "un'occasione per riflettere sull'importanza di preservare il nostro pianeta e di proteggere l'ambiente in cui viviamo. Siamo sempre più consapevoli dell'impatto che le nostre azioni hanno sull'ecosistema, e dobbiamo tutti fare la nostra parte per ridurre l'inquinamento, promuovere le energie rinnovabili e preservare la biodiversità". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Ognuno di noi può fare la differenza, a partire dalle piccole azioni quotidiane come il riciclo, il risparmio di energia e l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Roma ha scelto di contribuire in questo sforzo globale di contenere l’aumento della temperatura del Pianeta entro 1,5 gradi, come stabilito dall'accordo di Parigi sul Clima, per evitare drammatiche conseguenze ambientali, sociali ed economiche. Per questo è importante accelerare le politiche e le iniziative che promuovono la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente, a livello locale e globale". (segue) (Com)