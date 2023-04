Giornata Terra: Gualtieri, Roma impegnata per sostenibilità e salvaguardia ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "è fortemente impegnata in questo senso - scrive ancora Gualtieri-. Abbiamo messo in campo numerose iniziative: la riqualificazione a livello energetico delle scuole e del patrimonio edilizio della città, lo sviluppo delle comunità energetiche diffuse in tutti i municipi per combattere la povertà energetica e sostenere le persone in difficoltà, il progetto di recupero e valorizzazione del Tevere, il rilancio del trasporto pubblico con nuovi mezzi più sostenibili, la riduzione dei veicoli inquinanti, più verde per la nostra città, con un milione di alberi piantati a partire dalle aree urbane grazie al Pnrr. Amiamo il nostro pianeta a cominciare dalle nostre città. Proteggiamole e lasciamole ai nostri figli migliori di come le abbiamo ricevute. Non c’è più tempo da perdere". (Com)