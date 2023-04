Agroalimentare: Confagricoltura, quotazioni dei cereali in calo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni del governo, l'inflazione si ridurrà poco sopra il 5,5 per cento nella media di quest'anno. Sull'attività della filiera agroalimentare continuano a pesare l'aumento dei costi di produzione ereditato dall'inflazione dello scorso anno, il rallentamento economico interno e a livello globale, il calo dei consumi delle famiglie, il rialzo dei tassi d'interesse e le conseguenti difficoltà di accesso al credito. L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha già segnalato l'aumento delle sofferenze. In questo contesto, la proposta di Confagricoltura è che tutte le parti interessate si siedano attorno a un tavolo, per trovare un'intesa sulle modalità più idonee per affrontare, senza contrapposizioni, una situazione complessa sotto il profilo economico e segnata da grande incertezza per la guerra in Ucraina. La recente riunione del Tavolo per il settore dell'Agroindustria indica quella che è la strada migliore da seguire. (Com)