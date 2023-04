Giornata Terra: Papa, sua cura è obbligo morale per tutti i figli di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco omaggia con un Tweet la Giornata Mondiale della Terra in Italia. In occasione delle celebrazioni della 53ma Giornata mondiale della Terra, Papa Francesco ha portato il suo saluto con un tweet: "Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato (Gen 2, 15). Perciò, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio". Resta nella memoria di tutti il suo intervento nel 2016 al Villaggio per la Terra a Villa Borghese a Roma, in cui disse "voi trasformate deserti in foreste". "Le parole di Papa Francesco sono state illuminanti per sottolineare la missione di Earth Day Italia nel Paese. La Giornata mondiale della Terra è una grande occasione per riflettere sull'importanza della tutela ambientale con il fine di sensibilizzare i giovani per agire concretamente e preservare la nostra casa comune. L'Earth Day Italia invita tutti a partecipare alle iniziative promosse in occasione di questa importante manifestazione ambientale", ha spiegato Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia.(Civ)