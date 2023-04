Romania: Billi (Lega), a Bucarest per sostenere bambini ucraini e chi se ne prende cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'hotel Casa Siqua di Bucarest 14 bambini hanno preparato uno spettacolo con costumi tipici, all'interno dello spazio di proprietà dell'italiano Paolo Tocco, che da un anno ospita gratuitamente le famiglie di questi bambini, in collaborazione con la Fondazione Principessa Margherita. Con la sua opera caritatevole, il filantropo Paolo Tocco rende orgogliosa la Comunità italiana in Romania e il nostro Paese in tutto il mondo. Complimenti anche a Michelangelo Rosso, Giuseppe Incarbone e Antonio Lusito per il supporto a Paolo nel suo operato. Un abbraccio forte ai 14 bambini e ai 45 ospiti ucraini dell'hotel di Paolo, una preghiera affinché la guerra in Ucraina possa finire al più presto. Sono intervenuti alla manifestazione aua Altezza Reale Principessa Sofia di Romania, l'ambasciatore italiano Alfredo Durante Marangoni, l'ambasciatore ucraino Ihor Prokopchuk, il console generale italiano Gabriella Navarra, il rappresentante dell'Unhcr in Romania Pablo Zapata". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Simone Billi, unico eletto per la Lega Salvini Premier nella circoscrizione Estero, Europa, e capogruppo in commissione Esteri. (Com)