- "La 'Venere' di Botticelli raffigurata come una ragazza in viaggio tra un assaggio di pizza in riva al lago e una visita al Colosseo in pantaloncini. L’hanno travestita da ciclista e con la minigonna: roba da Ferragni". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, riproponendo le immagini della campagna promozionale campagna "Italia - Open to meraviglia" del ministero del Turismo. (Rin)