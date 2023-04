Giornata salute donna: Rauti, sport per diffondere cultura prevenzione e ricerca oncologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia ha partecipato oggi all'iniziativa sportiva "Fiume in rosa" in occasione dell'ottava Giornata nazionale per la salute della donna, ideata dalla fondazione "Atena Donna", presieduta da Carla Vittoria Maira, e promossa insieme al ministero della Salute. "Lo sport è uno dei nostri migliori alleati per una vita sana ma anche uno strumento efficace per diffondere la cultura della prevenzione e della ricerca oncologica. Oggi remiamo per lanciare un messaggio di speranza alle donne che hanno combattuto o che stanno affrontando con coraggio il cancro. A tutte vogliamo dire che non sono sole", sono le parole del sottosegretario Rauti che ha ricordato anche "l'importanza dello sport nella riabilitazione fisica e psichica delle donne con malattie oncologiche". Rauti ha poi dato appuntamento alla "Race for the cure" che si svolgerà a Roma il prossimo 7 maggio e che vedrà la partecipazione della squadra "Una acies" dell'Esercito italiano. La regata in rosa ha attraversato il Tevere e contemporaneamente si è svolta in altre 25 località italiane. Madrina dell'iniziativa, Rocio Munoz Morales.(Rin)