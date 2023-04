© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ranger della Riserva naturale nazionale di Qiangtang nella Cina sud-occidentale sono diventati eroi per innumerevoli animali selvatici. Scoprite come hanno creato un habitat ideale in cui gli animali selvatici possono vivere felicemente, riprodursi e allevare i loro cuccioli. (Xin)