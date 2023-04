Aifa: Bonafoni (Pd), bene primo via libera a pillola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata internazionale dedicata alla salute delle donne, "il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il primo via libera alla somministrazione gratuita delle pillole anticoncezionali. È una misura che riguarda tutte le donne senza limiti di età e che garantisce un accesso libero per tutte, rimuovendo ogni ostacolo di accesso legato al reddito". Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera del Lazio. "Si tratta di un passo avanti importante a cui, però, deve seguire per la piena attuazione la convalida da parte del Cda dell'Aifa, cosa che spero possa accadere il più presto possibile. La misura era attesa da tempo e introduce anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la così detta Prep. Entrambe le iniziative devono essere da impulso per portare avanti un'azione ampia sull'educazione sessuale rivolta alle più giovani ai più giovani, per dare loro tutti gli strumenti necessari per vivere con piena consapevolezza le scelte sessuali e procreative".(Com)