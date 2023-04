Aifa: Mennuni (Fd'I), faccia passo indietro su priorità pillola anticoncezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo una priorità ed è che ogni risorsa disponibile dello Stato venga apposta per favorire la natalità e sostenere la famiglia. La decisone di stanziare 140 milioni di euro annuì per la contraccezione gratuita, assunta dai vertici in scadenza dell'Aifa in maniera unilaterale, non può essere accettata, anche perché rischia di banalizzare un tema estremamente delicato che riguarda la donna, le sue scelte e la sua salute. Giova ricordare peraltro che anche per i tagli alla sanità posti in essere dai precedenti governi vi sono altre priorità socio sanitarie di maggiore rilievo ove indirizzare le risorse pubbliche. Aifa torni sulla propria decisione e non entri nell'ambito di decisioni che competono alla politica e che la politica deve effettuare comparando gli interessi generali della popolazione italiana". Lo dichiara Lavinia Mennnuni, senatore Fratelli d'Italia. (Rin)