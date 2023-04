Expo 2030: Gualtieri, visita delegazione Bie un successo per la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è conclusa la visita della delegazione del Bureau International des Exposition (Bie) che questa settimana ha valutato il progetto di candidatura di Roma a Expo 2030". Così in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Sono felice di dire che la visita è stata un grande successo per la Capitale. Il nostro progetto è stato pienamente apprezzato e sono stati colti i punti di forza di quella che intende essere una grande opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile e un'occasione per chiamare tutto il mondo a confrontarsi sul tema del rapporto tra persone e territori. Questi giorni così importanti per la nostra città hanno dimostrato che Roma è pronta e perfettamente all'altezza di organizzare e ospitare un evento di portata mondiale come Expo 2030". (segue) (Com)