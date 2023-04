Expo 2030: Gualtieri, visita delegazione Bie un successo per la Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio quindi ringraziare - dice ancora Gualtieri - il Presidente del Bie Dimitri Kerkentzes e tutta la delegazione per essere stati con noi e per le parole dedicate oggi alla nostra città, a questo grande progetto e allo spirito di unità e larga condivisione che lo sta contraddistinguendo. Sono parole che ci gratificano perché testimoniano la serietà, la capacità organizzativa e la compattezza messa in campo dalla Capitale e da tutto il Paese per vincere questa sfida così entusiasmante. Roma può farcela. Ora proseguiamo con convinzione verso le prossime tappe, e attendiamo con fiducia l'esito del Comitato Esecutivo del Bie che si terrà il 10 maggio e che deciderà quali candidature accederanno al voto finale". (Com)